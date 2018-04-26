Фильм «Собибор» Константина Хабенского: первые впечатления

Фильм «Собибор» уже успели показать в Варшаве и в Ростове-на-Дону. В широкий прокат кино выходит на майские. Российскую премьеру решили устроить на родине героя: в Ростове до сих пор живут потомки Александра Печерского , организовавшего восстание в Собиборе 75 лет назад. Его дочь, внучка и правнучка Хабенского очень хвалили.

Фильм получился тяжелый, сложный, но правильный. Губернатор области Василий Голубев тоже был впечатлен и высоко оценил режиссерский дебют. Идея снять его принадлежит министру культуры Мединскому. Вот что заявил сам Хабенский:

«Владимир Ростиславович действительно был автором идеи снять кино про Собибор. Просто, когда этот проект уже дошел и уже был в том виде, в каком я с ним стартовал, тут важно было придумать уже идею, как и о чем снимать фильм про Собибор, а не просто идею снять, поэтому, мне кажется, это две разные авторские мысли. Я отвечаю за вторую составляющую. Для меня, — меня спрашиваю, какие референсы, — вы знаете, все, что связано с людьми, с подробностями, является референсными фильмами, от которых я отталкивался. Фильмы на подобную тему должны как минимум не оставлять зрителя равнодушным, это очень важно».

Остались равнодушными критики. Тема осталась нераскрытой и, очевидно, оказалась очень сложной. Для начала лучше было бы взяться за что-нибудь камерное, считает кинообозреватель Егор Беликов.

Егор Беликов кинообозреватель «Режиссура, даже для режиссерского дебюта актерского, неловкая, то есть то, что иногда, как даже было заметно на пресс-конференции, Хабенский не понимает тон того, что он снимает, и то, что ему кажется ироничным, оказывается вовсе не ироничным, а кажется даже кощунственным. Мне показалась эта попытка снять кино о реальных событиях несколько смазанной, потому что слишком многое он пытается охватить, и при этом все его актеры, все его персонажи остаются всего лишь эпизодами. Лагерь не становится каким-то героем фильма, как сам Хабенский пытался декларировать».

«Собибор» выходит в прокат на длинный уикенд. В феврале стало известно, что с майских «подвинули» долгожданный комикс «Мстители», но заявлений, что это сделано для поддержки фильма Хабенского, не последовало, а позже супергеройский блокбастер и вовсе вернули на исходную дату — 3 мая. Кстати, тогда же выходит и «Остров собак» Уэса Андерсона.