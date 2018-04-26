Герои мультиков, которые зарабатывают больше вас

Недавно мы рассказали о самых дорогостоящих мультфильмах в мире, а сейчас представляем вашему независтливому вниманию 12 мультгероев, которые вместе с экранными друзьями, принесли своим создателям много денег. Очень много денег. Очень-очень много денег. И за кинотеатральные сборы, и за продажу DVD, и особенно за сопутствующую продукцию — канцтовары, игрушки и все-все, что у вас дома есть с героями мультфильмов.

Внимание! Информацию по-прежнему брали из открытых и вызывающих доверие источников, но, разумеется, все цифра могут быть не на 100% правильными. Впрочем, когда речь идет о таких суммах, парой десятков миллионов долларов больше или меньше роли уже не играет.

12 место: Бен, «Бен 10»

Примерное состояние: $ 4.5 млрд

Щуплый десятилетний Бен Теннисон отлично умеет делать две вещи: жмакать на свой навороченный инопланетный браслет, превращаясь в супергероя и спасая Землю от ужасных захватчиков, и зарабатывать деньги на продаже товаров с собой, зеленоглазым. То есть да, все его баснословное состояние — это результат реализации игрушек, футболок и наклеек. Официальных! А теперь вспомните, сколько «пиратской» продукции с «Бен 10» вы встречаете ежедневно?

11 место: Шрек, «Шрек»

Примерное состояние: $ 5.1 млрд

Веселый зеленый огр смотрит на вас с уместным превосходством. В спину ему, правда, все время дышат мелкие вредные желтые создания — франшиза «Шрека» постоянно соперничает с «Миньонами» (у них около $ 4 млрд), и не так давно именно последние стали самой прибыльной серией мультфильмов по кассовым сборам. Но поскольку мы считаем все вместе, с игрушками и карнавальными костюмчиками — здесь пока что лидирует Шрек. Наверное, за счет возраста, он все-таки постарше будет.

10 место: Микки Маус

Примерное состояние: $ 6 млрд

Удивительное дело: Микки Маус является иконой студии Disney, незримой тенью фигурирует во всей анимации «мышиного дома», он очень стар, невероятно знаменит и богат. При всем этом про него не выпустили ни одного мало-мальски заметного мультика, сплошь короткометражки, адаптации да сериалы. Впрочем, оно ему надо? Только на продаже «мерча» с Микки студия получила порядка 6 миллиардов. А еще $ 3 млрд принес бренд «Принцессы Диснея», слышали о таких?

9 место: Скрат, «Ледниковый период»

Примерное состояние: $ 6 млрд

Придется признать: даже неудачливая жадная крысобелка умеет зарабатывать денежки самым отличным образом. Побольше погонь за желудями, между которыми какие-то другие звери пытаются выжить в самых жутких условиях — и на большой экран, штучек 5, пожалуйста. Только кассовые сборы всех «Ледниковых периодов» составили около $ 3 млрд Дальше идут игрушки, продажи дисков и даже успешное живое шоу. На льду, разумеется.

8 место: Эльза Эренделл, «Холодное сердце»

Примерное состояние: $ 6.6 млрд

А это просто самый кассовый мультфильм всех времен и народов. Рекордные $ 1.3 млрд принес всего один мультфильм про Эльзу и Анну, и то ли еще будет в 2019-м, когда выйдет вторая часть. Все остальные 5 миллиардов — это товары, товары, немножко недавно стартовавшего бродвейского мюзикла и еще раз товары. Голубые глаза Эльзы — тренд многих последних сезонов, смотрящий на вас с девчачьей одежды буквально отовсюду.

7 место: Симба, «Король Лев»

Примерное состояние: $ 10.1 млрд

Смелый и нахальный львенок точно знает, как делать самые очаровательные глазки на свете. Его историю обожают с 1994-го, когда вышел мультфильм — «Король Лев» собрал в кинотеатрах почти миллиард долларов, по тем временам рекорд. Дальше планку задали продажи кассет и DVD, это достижение из Книги Гиннесса так никому побить и не удалось. Ах да, мюзикл! Собрал по миру более 6 миллиардов долларов, перед чем меркнет все остальное. То ли еще будет в 2019-м, когда выйдет игровой фильм!

6 место: Молния МакКуин, «Тачки»

Примерное состояние: $ 11.4 млрд

Мультфильмы про Молнию МакКуина принято считать крепеньким «середнячком» студии Pixar, все ведь знают, что они могут и круче. Сборы в кинотеатрах это подтверждают — три фильма вкупе привезли $ 1.4 млрд, что по сравнению с соседями сравнительно немного. Все остальные 10 миллиардов «зелени» — это бесконечные товары с Молнией МакКуином. В последней части «Тачек» про это даже емко пошутить успели. И могли себе позволить самоиронию, с такими-то объемами продаж!

5 место: Губка Боб, «Губка Боб»

Примерное состояние: $ 12 млрд

Вот так работа в подводной забегаловке может принести много миллиардов долларов простому парню, простите, простой морской губке. Боб, его друзья и коварное начальство из года в год обеспечивают канал Nickelodeon баснословными суммами, тут и товары, и кассовая прибыль от полнометражек, и все на свете. Кто проживает на дне океана из шуршащих денежных купюр? Губка Боб Квадратные Штаны!

4 место: Гомер Симпсон, «Симпсоны»

Примерное состояние: $ 12 млрд

Ленивый прохвост, пройдоха и врун, Гомер Симпсон никак не тянет на роль бизнесмена-толстосума. И тем не менее денег у него — Фландерсы не клюют. Телешоу, об успехе которого и рассказывать не нужно, обеспечит всем причастным к «Симпсонам» безбедную старость внуков и правнуков. Только полнометражный мультфильм собрал полмиллиарда. И товары. Много, много товаров. В общем, не зря ходят слухи, что миром правят Симпсоны.

3 место: Даша, «Даша-путешественница»

Примерное состояние: $ 13.3 млрд

Бум! Бах! Взрывы! — примерно так мы представляем себе грядущий фильм про Дашу-путешественницу, за который берется Майкл «Трансформеры» Бэй. Сама же Даша вряд ли этим сильно озабочена, как и сборами грядущей ленты. Зачем? У нее есть 13 миллиардов только от продажи товаров с изображениями девочки по всему миру. Башмачок, Борька, Жулик, Иса и остальные зверушки никогда не будут голодными.

2 место: Вуди, «История игрушек»

Примерное состояние: $ 16 млрд

Ковбой Вуди и Базз Лайтер — хорошие друзья. А еще они — герои самой важной анимационной серии самой крутой анимационной студии. В общем, у них все хорошо, их игрушечные жизни протекают в роскоши и довольстве. Прокат фильмов принес около $ 2 мрлд долларов, остальные 14 — вы уже догадались, да? Товары. В это сложно поверить нам, ведь в России полки заполонили дешевые миньоны, а не лицензионные Баззы Лайтеры, но у себя на родине эти ребята правят финансовый бал.

1 место: Пикачу, «Покемон»

Примерное состояние: $ 55 млрд

Трепещите! Маленький желтый монстр выгреб из карманов фанатов вот такую гору денег. Это больше, чем богатство «Звездных войн», которые и положили начало традиции превращать героев экранов в фигурки, одежду и товары общего потребления. Пикачу захватил мир легко, давно и надежно. Просто вдумайтесь — это примерно 3.3 триллиарда рублей по нынешнему курсу. Что же покемоны будут делать дальше? Мы знаем. Зарабатывать деньги!