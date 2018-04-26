Российский фильм «Царь-птица» получил Гран-при ММКФ 

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), завершившегося в российской столице в четверг, получил российский фильм «Царь-птица» Эдуарда Новикова, передаёт корреспондента РИА Новости.
Церемония награждения победителей подходит в театре «Россия».
ММКФ проходит в Москве с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.