Российский фильм «Царь-птица» получил Гран-при ММКФ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости . Гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), завершившегося в российской столице в четверг, получил российский фильм «Царь-птица» Эдуарда Новикова , передаёт корреспондента РИА Новости.

Церемония награждения победителей подходит в театре «Россия».

ММКФ проходит в Москве с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.