Стал известен обладатель гран-при ММКФ

ММКФ проходил в Москве с 19 по 26 апреля. В конкурсной программе фестиваля приняли участие 16 фильмов из России, Италии, Франции, Турции, Канады и других стран.

Призом «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру был награжден Александр Котт за фильм «Спитак». Приз за лучшую женскую роль получила итальянская актриса Джованна Меццоджорно , лучшим актером был признан Киран Чернок, сыгравший в новозеландском фильме «Заблудшие».