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Стал известен обладатель гран-при ММКФ
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Стал известен обладатель гран-при ММКФ 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица» получил гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает РИА «Новости».
ММКФ проходил в Москве с 19 по 26 апреля. В конкурсной программе фестиваля приняли участие 16 фильмов из России, Италии, Франции, Турции, Канады и других стран.
Призом «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру был награжден Александр Котт за фильм «Спитак». Приз за лучшую женскую роль получила итальянская актриса Джованна Меццоджорно, лучшим актером был признан Киран Чернок, сыгравший в новозеландском фильме «Заблудшие».
Ранее режиссер и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков рассказал, сколько человек посетили ММКФ.
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