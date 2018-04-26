Якутский фильм «Царь-птица» получил приз Международной федерации кинокритиков на ММКФ

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI (ФИПРЕССИ) на 40-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) получил якутский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова , лидером зрительского голосования стала лента «12-й человек» норвежского режиссера. Церемония вручения первых наград ММКФ прошла в четверг в столичном Кинотеатре «Октябрь».

"Фильм-победитель мы выбрали за великолепное использование инструментов символизма в истории. За простой, но очень глубокий стиль подачи истории и за поэтическую изобразительность", — сообщила член жюри ФИПРЕССИ, нидерландский кинокритик Марикке Ньивдорп. Фильм также получил приз по результатам рейтингового регионального голосования Федерации киноклубов России (ФКК).

Якутский фильм «Царь-птица» рассказывает о 30-х годах XX века, лента участвует в основном конкурсе фестиваля. Это история о том, как дикий орел, который считается священной птицей, залетает в дом к двум людям, хозяева не выгоняют его, а наоборот, начинают подкармливать. На фоне этой ситуации разворачивается целая психологическая история о человеческих отношениях.

Жюри Ассоциации по продвижению азиатского кино NETPAC отметило документальную картину из Китая «Китайские Ван Гоги». Фильм участвовал во вне конкурсной программе «Свободная мысль. Программа документального кино». Жюри выбрало эту картину из 11 представленных на фестивале фильмов Тихо-океанского региона.

Узбекский фильм «Стойкость» режиссера Рашида Маликова получил главный приз жюри российских критиков. Режиссер отметил, что очень тронут этим призом. Фильм также получил диплом специального упоминания жюри ФКК. Диплом российских критиков получила картина из Латвии «С пеной у рта» режиссера Яниса Нордса

Главный приз международного жюри ФКК, который носит название «Колючий взгляд», получила картина основного конкурса «Гнев» португальского режиссера «Сержиу Трефо», а лучшим фильмом Российских программ фестиваля стал фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Победителем зрительского голосования основного конкурса 40-го ММКФ стал норвежский фильм «12-й человек» режиссера Харальда Цвара, рассказывающий о бойцах норвежского сопротивления.