Дочь Ирины Буниной рассказала, как актрису перестал узнавать экс-возлюбленный 

В прошлом году на 78-м году жизни скончалась Ирина Бунина. Последние годы своей жизни актриса страдала из-за проблем со здоровьем и перенесла несколько операций. Она сыграла в более чем 40 фильмах. Среди них: «Артист из Кохановки», «Вечный зов», «Возвращение Мухтара», «Седьмое небо» и многие-многие другие. На днях с журналистами пообщалась ее единственная дочь Анастасия Сердюк.
Одно время Бунина встречалась с Николаем Гриценко. Они играли на одной сцене в Театра им. Вахтангова. По словам наследницы артистки, когда актер решил расстаться с ее мамой, то поставил условие, что в театре останется кто-то один из них. Главный режиссер Театра Рубен Симонов оставил Гриценко, так как считал его своей правой рукой. Анастасия заверила, что Ирину Алексеевну намеренно ссорили с возлюбленным, чтобы он ревновал. Гриценко был старше артистки на 30 лет. В свое время он ушел от жены ради нее.
Бунина в итоге ушла из Театра и долго не могла найти работу. Даже Олег Ефремов ей не смог помочь и она уехала в Киев в Театр русской национальной драмы им. Леси Украинки к своим родителям. Дочь актрисы заверила, что Ирина Алексеевна не была замужем за Николаем Олимпиевичем. «Но для нее расставание с Гриценко стало тяжелым ударом. Все-таки он был ее первой настоящей любовью…», — пояснила женщина. По ее словам, спустя годы актер приехал в Киев на гастроли и Бунина решила с ним увидеться. «Он был уже не совсем психически здоров. Мама пришла к нему в гримерную, чтобы поговорить, а он ее не узнал. Это было страшно», — поделилась Анастасия.
Дочь и внучка Буниной — Анастасия и Клавдия / фото: instagram.com Позже Ирина Алексеевна закрутила роман с Лесем Сердюком и родила от него дочь. Однако они расстались, когда наследница была еще маленькой. Последние годы своей жизни актриса посвятила своей внучке Клавдии. Актриса Лариса Кадочникова считает, что Бунина рассталась в Сердюковым из-за того, что он много пил, об этом сообщает EG.ru.