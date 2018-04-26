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Торжественная церемония закрытия ММКФ пройдет сегодня в Москве
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Торжественная церемония закрытия ММКФ пройдет сегодня в Москве 

Авторадио 1 час назад
Сегодня — финальный день юбилейного, сорокового Московского международного кинофестиваля. Он проходит при информационной поддержке Авторадио. За неделю фестиваль посетили более 50 тысяч зрителей, было показано около трехсот фильмов из 67 стран мира. Об этом рассказал президент ММКФ Никита Михалков. Сегодня вечером в столице пройдет торжественная церемония закрытия, на ней объявят лауреатов и обладателей специального приза за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского.
Авторадио: последние новости
Прощание с Ниной Дорошиной пройдет в театре "Современник" Полнометражный мультфильм «Смешарики. Дежавю» выходит в прокат Более полусотни воскресных кинопоказов пройдут на ММКФ
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