Торжественная церемония закрытия ММКФ пройдет сегодня в Москве 

Сегодня — финальный день юбилейного, сорокового Московского международного кинофестиваля. Он проходит при информационной поддержке Авторадио. За неделю фестиваль посетили более 50 тысяч зрителей, было показано около трехсот фильмов из 67 стран мира. Об этом рассказал президент ММКФ Никита Михалков. Сегодня вечером в столице пройдет торжественная церемония закрытия, на ней объявят лауреатов и обладателей специального приза за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского.