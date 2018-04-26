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В Москве завершается юбилейный 40-й международный кинофестиваль
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В Москве завершается юбилейный 40-й международный кинофестиваль 

Авторадио 1 час назад
Он проходит при информационной поддержке Авторадио. На торжественной церемонии объявят лауреатов и обладателей специального приза за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского. В этом году сроки фестиваля, который обычно проходит летом, перенесли из-за чемпионата мира по футболу. Однако на программе это не сказалось: все традиционные проекты удалось сохранить. Начиная с 19 апреля, зрителям представили 212 фильмов из 67 стран. В основном конкурсе участвовали 16 картин, три из них — российские. Председателем жюри этого года стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. В жюри вошли, в том числе актриса Настасья Кински и режиссер Анна Меликян.
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