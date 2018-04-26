Ещё
«Собибор» Хабенского отправится в турне по Европе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Собибор» Хабенского отправится в турне по Европе 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Режиссер надеятся, что картина найдет октлик у европейского зрителя. Также Хабенский заявил, что 5% сборов от российского проката фильма пойдут на лечение людей с онкологией головного мозга. «Собибор» основан на реальных событиях. Фильм рассказывает об единственном успешном восстании в одноименно лагере смерти во времена Второй мировой войны. По словам Хабенского, немецким актерам было тяжело играть отрицательных персонажей и «монстров». К тому же артист отметил, что война никому не нужна. В российском прокате картина появится 3 мая.
Ревизор.ru: последние новости
Даррен Аронофски назвал Андрея Звягинцева одним из любимых русских режиссеров Андрей Кончаловский стал кавалером высшего ордена в Италии Новое "Лицо" на ММКФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал22
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости11
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение