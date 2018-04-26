«Собибор» Хабенского отправится в турне по Европе

Режиссер надеятся, что картина найдет октлик у европейского зрителя. Также Хабенский заявил, что 5% сборов от российского проката фильма пойдут на лечение людей с онкологией головного мозга. «Собибор» основан на реальных событиях. Фильм рассказывает об единственном успешном восстании в одноименно лагере смерти во времена Второй мировой войны. По словам Хабенского, немецким актерам было тяжело играть отрицательных персонажей и «монстров». К тому же артист отметил, что война никому не нужна. В российском прокате картина появится 3 мая.