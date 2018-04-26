В Волгоградской области снимут фильм о партизанском движении

Фильм «Отряд» о партизанском движении, существовавшем во время Сталинградской битвы, снимут в Волгоградской области.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в основу кинокартины легли реальные события. Фильм будет снят по воспоминаниям главы книги «Стойкость» Ивана Кандаурова. Один из эпизодов картины будет посвящен волгоградке Ефросинье Шевченко. Женщина помогала выжить одному из командиров партизанского отряда, которого укрывала в школе ее учительница.

Лента выйдет на экраны в год 75-й годовщины Великой Победы.