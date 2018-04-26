Режиссер Ангелина Никонова сняла хоррор в США

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Российский режиссер, сценарист и продюсер Ангелина Никонова закончила работу над хоррором под рабочим названием Nishkinata, который снимался в США. Об этом Никонова рассказала в четверг в интервью ТАСС.

"Съемки уже закончены, к концу 2018 года фильм должен быть готов, — сообщила режиссер. — Дальше будут встречи фильма с дистрибьюторами, со зрителями на фестивалях. По поводу фестивалей — есть пожелания, но пока страшно загадывать. Планы амбициозные".

При этом Ангелина Никонова добавила, что сначала будет прокат в Америке, поскольку это американский фильм, снятый на английском языке с американским колоритом. «Буду счастлива, если фильм будет закуплен во многие страны, и в Россию в том числе», — отметила режиссер.

Рабочее название фильма — «Nishkinata». «На языке коренных американцев, индейцев, значит „Белые глаза“, — пояснила Ангелина Никонова. Она отметила, что верит „во внутренних демонов, которые ведут с нами серьезную борьбу“. Однако, продолжила режиссер, „к примеру, в штате Миссисипи все помешаны на привидениях, на ведьмах, и избежать этой темы было невозможно“.

По ее словам, приглашение сделать картину в Америке поступило от продюсеров компании Twelve productions. „Это компания в Лос-Анджелесе, которая и предложила поставить хоррор, — сказала Ангелина Никонова. — В итоге и сценарий написала, и поставила“. В фильме заняты американские актеры.

Планы в России

»Моя следующая картина будет сниматься в Москве, Санкт-Петербурге и, скорее всего, в Париже, — рассказала режиссер. — Надеюсь, я размяла свои режиссерские мышцы достаточно для того, чтобы приступить к фильму о большой любви и о большой боли". Фильм будет основан на книге Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девочку? 100 писем к Сереже».

"Это одна из самых обсуждаемых, даже я бы сказала, скандальных книг последнего времени, — пояснила Никонова. — Это будет мелодрама с сильным акцентом на слове «драма». Предполагается, что кастинг начнется в мае. «Съемки планируются осенью, чтобы к весне следующего года фильм был готов, — отметила режиссер. — Я работаю в альянсе с продюсером Сабиной Еремеевой и с музыкальным и телевизионным продюсером, дебютантом в кино Нателлой Крапивиной . Среди ее проектов — певица Светлана Лобода и телепрограмма „Орел и решка“.

О режиссере

Ангелина Никонова — режиссер драмы „Портрет в сумерках“, фильма, получившего призы на „Кинотавре“, на фестивалях в Варшаве, в Салониках, номинированного на европейский „Оскар“, и черной комедии „Велкам Хом“, которая создавалась в Америке.