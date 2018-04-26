Первый мюзикл, снятый в Киргизии, получил международное признание

Мюзикл «Песнь древа» ("Дарак ыры") получил неожиданное признание на Московском международном кинофестивале (ММФК), проходившем в столице России с 19 апреля.

Как сообщают в Фонде развития кинематографа КР, ленту из Киргизии показали в программе «Спектр», которая является основной среди внеконкурсных программ ММКФ. Представил фильм зрителям программный директор фестиваля, советский и российский киновед Кирилл Разлогов . По его словам, «Песнь древа» стала самой сенсационной картиной ММКФ.

— В чем ее сенсационность? В неожиданном жанровом соединении. Это не просто киргизская картина, снятая при российском участии, а экспериментальный фильм, в котором сплетено много разных жанров: блокбастер, драма, мюзикл и авторское кино, — цитируют Кирилла Разлогова в Фонде развития кинематографа Киргизии.

Справка «РГ»

"Песнь древа" ("Дарак ыры") — первый мюзикл, снятый в республике. Картина основана на двух легендах, иллюстрирующих жизнь и быт, традиции и обычаи киргизов, живших в конце XVIII века. Фильм повествует о любви и отношении человека к природе.