Фильм режиссера из Челябинска попал на международный кинофест

Фильм челябинского режиссера Фирюзы Федосеевой «Мои бывшие» вошел в конкурсную. программу 40-го Московского международного кинофестиваля. Короткометражка рассказывает о девушке Марго, которая, поехав на день рождения классной руководительницы, встретила там бывшую лучшую подругу и свою первую любовь Петю. Много лет назад она поссорилась с ними, подумав, что близкие люди ее предали и все это время не могла простить им обиду. Героям предстоит разобраться в отношениях и найти путь к пониманию друг друга.

Фильм снимался в Екатеринбурге, там же в прошлом году состоялась премьера. Сама Фирюза Федосеева училась на актрису, но захотела попробовать себя на режиссерском поприще.

— В нашем городе мало кто снимает кино, поэтому после курсов в качестве актрисы я побывала всего на паре кастингов. Решила попробовать себя в роли режиссера. Училась в школе кино при Свердловской киностудии. Затем попала на курсы Big Bag School, проучилась там четыре месяца. «Мои бывшие» — это выпускная работа всей нашей команды. На всех этапах производства короткометражки у нас были кураторы — наши преподаватели, — рассказала 74.ru Фирюза Федосеева.

"Мои бывшие" за год объехали несколько кинофестов в Москве, Санкт-Петербурге, Туле. На Московском международном кинофестивале короткометражка не заняла призовое место. Но режиссер признается, что само участие, учитывая строгость отбора работ, уже отличный показатель.