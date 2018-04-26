Netflix расширяет сотрудничество с DreamWorks

Netflix укрепляет сотрудничество с принадлежащей Comcast-NBCUniversal студией DreamWorks Animation, договорившись о показе в рамках сервиса мультсериала по франшизе Форсаж (The Fast&Furious).

Вслед за сделкой по покупке компанией Comcast-NBCUniversal студии DreamWorks Animation в 2016 году, столкнувшей CBS Disney лбами на рынке детского и семейного контента, Netflix заявил о расширении сотрудничества со студией, с целью в первую очередь получить возможность показа контента DreamWorks Animation, основанного на фильмах производства Universal, таких как Форсаж (The Fast&Furious).

Теперь на Netflix стартовал показ еще 14 тайтлов от DreamWorks Animation, среди которых «Охотники на троллей» (Trollhunters), режиссера Гильермо дель Торо , «Спирит: Скачки на свободе» (Spirit Riding Free) и «Да здравствует Король Джулиан» (All Hail King Julie), еще 4 тайтла запланированы к показу до конца.

«Мы чрезвычайно рады нашему партнерству со студией DreamWorks Animation и его выходу на новый уровень, что дает новые возможности по использованию обширной библиотеки Universal Pictures. Франшиза Форсаж (The Fast&Furious) — это мировой феномен, любимый зрителями всех возрастов, и мы с нетерпением ждем новых анимационных сериалов, которые сохранят динамику, душу, юмор и мировое признание фильмов, на которых они основаны», — прокомментировала это событие Мелисса Кобб, вице-президент по детскому и семейному контенту Netflix.

«Мы рады расширению наших плодотворных партнерских взаимоотношений с Netflix, так как это позволяет не только дать доступ к высококачественному контенту DreamWorks, но и дарит поклонникам фильмов Universal возможность увидеть новые увлекательные истории. Это открывает для Universal новую главу в творчестве для студии, и Форсаж (The Fast&Furious) — это только начало», — заявила Марджи Кон, президент DreamWorks Animation Television.

ИСТОЧНИК: TBIvision