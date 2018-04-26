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Джиджи и Белла Хадид поддержали Серену Уильямс на премьере сериала о ней
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Джиджи и Белла Хадид поддержали Серену Уильямс на премьере сериала о ней 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В Нью-Йорке состоялась премьера документального сериала «Быть Сереной», созданного телеканалом HBO об американской теннисистке Серене Уильямс (36). Съемки шли год, за который Серена успела выйти замуж, стать мамой и вернуться на корт. Об этом и рассказывают 5 эпизодов сериала.
https://www.youtube.com/watch?v=udW7HcmDMJY
Кроме Серены на премьеру пришли модели Джиджи (23) и Белла (21) Хадид. Для выхода сестры выбрали брючные костюмы: на Джиджи горчичный от Derek Lam, а на Белле черный, обе Хадид прикрепили к своим пиджакам броши с буквой S, первой буквой имени Серены.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhidzhi-i-bella-hadid-podderzhali-serenu-uilyams-na-premere-seriala-o-nej/
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