Мартин Скорсезе стал лауреатом премии принцессы Астурийской в области искусств

По мнению жюри, ленты Скорсезе «уже являются частью истории кино», в настоящее время он продолжает творческую деятельность, «сочетая в своей работе мастерство, инновации и классицизм».

Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке. На его счету десятки фильмов. Среди самых успешных картин режиссера можно выделить «Таксист» (Taxi Driver, 1976), «Отступники» (The Departed, 2006), «Остров проклятых» (Shutter Island, 2009) и «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street, 2013).

Премия принцессы Астурийской вручается в восьми номинациях: в области искусств, международной кооперации, коммуникаций и гуманитарных наук, в номинации литература, за заслуги в области социальных наук, в спортивной категории, в номинации технических и научных исследований, а также в категории «Мир». Семь других лауреатов будут объявлены позже в текущем месяце.

В прошлом году премию в области искусств получил южноафриканский художник и оперный режиссер Уильям Кентридж

Премия принцессы Астурийской вручается ежегодно с 1980 года. До 2014 года премия носила имя принца Астурийского, но после восхождения на трон короля Филиппа VI этот титул перешел к его дочери Леонор. Церемония награждения лауреатов состоится в октябре в городе Овьедо (автономная область Астурия).