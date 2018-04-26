Ещё
Мартин Скорсезе стал лауреатом премии принцессы Астурийской в области искусств
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мартин Скорсезе стал лауреатом премии принцессы Астурийской в области искусств 

ТАСС 52 минуты назад
МАДРИД, 26 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Мартин Скорсезе стал лауреатом испанской премии принцессы Астурийской в области искусств. Такое решение вынесло жюри награды, отметив творческие заслуги 75-летнего режиссера.
По мнению жюри, ленты Скорсезе «уже являются частью истории кино», в настоящее время он продолжает творческую деятельность, «сочетая в своей работе мастерство, инновации и классицизм».
Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке. На его счету десятки фильмов. Среди самых успешных картин режиссера можно выделить «Таксист» (Taxi Driver, 1976), «Отступники» (The Departed, 2006), «Остров проклятых» (Shutter Island, 2009) и «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street, 2013).
Премия принцессы Астурийской вручается в восьми номинациях: в области искусств, международной кооперации, коммуникаций и гуманитарных наук, в номинации литература, за заслуги в области социальных наук, в спортивной категории, в номинации технических и научных исследований, а также в категории «Мир». Семь других лауреатов будут объявлены позже в текущем месяце.
В прошлом году премию в области искусств получил южноафриканский художник и оперный режиссер Уильям Кентридж.
Премия принцессы Астурийской вручается ежегодно с 1980 года. До 2014 года премия носила имя принца Астурийского, но после восхождения на трон короля Филиппа VI этот титул перешел к его дочери Леонор. Церемония награждения лауреатов состоится в октябре в городе Овьедо (автономная область Астурия).
В разные годы данной награды были также удостоены и российские граждане, в том числе Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович и другие.
ТАСС: последние новости
Режиссер Аронофски высоко оценил фильмы "Нелюбовь" и "Фауст" Фильм "Танки" с Андреем Мерзликиным в главной роли выходит в прокат Режиссер Ангелина Никонова: Ларс фон Триер не перестает меня вдохновлять
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал22
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости11
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение