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В сети появились синопсис и промо-постер третьего «Джона Уика»
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В сети появились синопсис и промо-постер третьего «Джона Уика» 

DTF.RU 57 минут назад
Фото: DTF.RU
Описание картины больше напоминает пересказ второй части.
В рамках фестиваля CinemaCon 2018 кинокомпания Lionsgate представила первый постер и синопсис картины «Джон Уик 3». Судя по описанию, действие фильма стартует сразу после второй части.
Джон Уик (Киану Ривз) пустился в бега по двум причинам… Во-первых, на него открыта охота по глобальному 14-миллионному контракту. Во-вторых, он нарушил главное правило: совершил убийство на территории отеля «Континенталь». Его жертва входила в состав «Правления кланов», который и назначил награду.
Джона уже должны были убить, но менеджер отеля «Континенталь» Уинстон за свой счёт приостановил контракт на один час. После этого Уик стал Excommunicado — он лишился места в организации киллеров и доступа к её сервисам, а также потерял контакт со всеми остальными убийцами. Джон использует сферу услуг [мира киллеров], чтобы выжить и выбраться из Нью-Йорка.
Согласно прошлым утечкам, местом действия третьей части «Джона Уика» могла стать Испания и Россия, однако позже режиссёр Чад Стахелски заявил, что планирует вернуться к основной «мифологии» «Джона Уика» и продолжить рассказывать историю, которая происходит в Нью-Йорке.
В январе стало известно, что телеканал Starz запустил в производство сериал «Континенталь» (The Continental) по вселенной «Джона Уика». Стахелски снимет пилотный эпизод шоу. Также в спин-оффе может появиться Киану Ривз.
Выход третьей части «Джона Уика» запланирован на май 2019 года.
#джонуик #кино
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