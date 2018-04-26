Последний месяц весны. Что смотреть в кино в мае?

Новые «Звездные войны», шпионский боевик с Дженнифер Лоуренс (27) и наш любимый супергерой — Дэдпул. Рассказываем, что смотреть в кино!

«Мстители: Война бесконечности» (3 мая)

https://www.youtube.com/watch?v=UsnDPok1ZOU

Ты не поверишь, но судьба Земли снова под угрозой. На этот раз межгалактический тиран Танос планирует собрать все шесть камней бесконечности — древних артефактов, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Такой фильм подойдет для семейной вылазки в кино в выходные.

«Собибор» (3 мая)

https://www.youtube.com/watch?v=QnFFZvB0Sp4

А вот это мы точно не пропустим! Режиссерский дебют Константина Хабенского о единственном успешном массовом восстании в нацистском лагере (речь идет о восстании в польском лагере смерти 14 октября 1943 года). Константин к тому же исполнил главную роль — он играет советского офицера Александра Печерского , который руководил восстанием. «Собибор» снят на пяти языках: русском, польском, немецком, голландском и идише.

«Анон» (10 мая)

https://www.youtube.com/watch?v=V8Ate9Kk6fQ

Похоже, Аманде Сейфрид понравилось играть решительных брюнеток, которые идут против системы (это мы про фильм «Время» с Джастином Тимберлейком (37)). Актриса снова снялась в фильме про идеальное общество будущего — режим тотального надзора, в котором только ее героиня не внесена в общую базу и может скрываться от правительства. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» 97%.

«Дэдпул-2» (17 мая)

https://www.youtube.com/watch?v=M42wgzzQ4qE

А вот и вторая часть! Новый (и очень крутой) враг, горячая подружка и множество приключений — жизнь Дэдпула бьет ключом. Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года.

«Конченая» (17 мая)

https://www.youtube.com/watch?v=jXDxfmsAWU8

Режиссер: Вон Стайн

Еще один фильм, который понравится «сильным и независимым». Это драма-триллер о жизни английского криминала, в центре которого таинственная Энни, которая крутит мужчинами, как хочет. Главная роль у Марго Робби, звезды фильма «Тоня против всех».

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (24 мая)

https://www.youtube.com/watch?v=E9pjYClR9Oc

Режиссер: Рон Ховард (64)

Фильм расскажет о похождениях юного Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами Галактики. А ты смотрел все части «Звездных войн»?

«Доминика» (24 мая)

https://www.youtube.com/watch?v=NAE6uV8gxEo

Режиссер: Олег Агейчев (33)

Перспективному архитектору Косте подбрасывают необычного младенца — девочку Доминику. Каждый раз, когда он злится, она взрослеет… В главных ролях Светлана Устинова и Андрей Чадов. Лично мы заинтригованы!

«Черновик» (25 мая)

https://www.youtube.com/watch?v=9fbEtwLgnrA

Никита Волков, Евгений Ткачук (33), Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Ирина Хакамада (62) — актерский состав очень крутой. Да и сюжет не подкачал! Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами. Похоже, в России полюбили снимать фантастику.

«Красный воробей» (25 мая)

https://www.youtube.com/watch?v=QSF5iUL4nbA

Это история о Доминике Егоровой (Дженнифер Лоуренс), чья карьера балерины закончилась из-за травмы, и она решает стать рекрутом в Школе воробьев, секретной службе, которая обучает молодых людей использовать свое тело как оружие. Бюджет картины 69 млн долларов, и критики уже уверены, что продюсеры проекта не зря потратились.

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