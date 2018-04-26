Дэвид Моррисси изъявил желание вернуться к роли Губернатора в «Ходячих мертвецах» 

Английский актер Дэвид Моррисси, известный по ролям в фильмах «Основной инстинкт 2», «Сделка» и сериалах «Доктор Кто» и «Ходячие мертвецы», пообщался с поклонниками в веб-чате на сайте The Guardian, где заявил, что не прочь вновь сыграть роль Губернатора в спин-оффе «Ходячих мертвецов».
Персонаж Моррисси успел полюбиться зрителям за третий сезон «Ходячих» своей жестокостью и яркостью, однако в дальнейшей истории ему просто не нашлось места. Но Дэвид не унывает и думает, что мог бы сыграть Губернатора уже в спин-оффе сериала — быть может, даже специально посвященном его персонажу. «Мой персонаж очень сложный и глубокий. Для этой роли я вдохновлялся работами Роберта Киркмана и Джея Бонансинга. Я уверен, что можно создать прекрасный мини-сериал про моего героя», — говорит актер. Моррисси также понимает, что в данный момент запуск спин-оффа про Губернатора не предвидится, однако, возможно, шоураннеры «Ходячих мертвецов» задумаются над популярностью персонажа и расскажут его историю отдельно от основной — тем более что Ниган в качестве главного злодея популярности «Ходячим», судя по резкому падению рейтингов, явно не добавил.
попкорнnews