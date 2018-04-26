Студия Laika начала работу над своим новым мультфильмом 

Анимационная студия Laika, которая подарила нам «Кубо. Легенда о самурае» и «Коралину в стране кошмаров», работает над новым проектом. Это будет пятый полнометражный мультфильм, сделанный в традиционной для студии технике стоп-моушн.
Никакой информации о сюжете и героях пока нет, создатели сказали только, что это будет «комедийное приключение по всему свету, которое пестрит юмором, сделано с душой и несет глубокий посыл принятия и поиска своего места в этом мире».
Режиссером мультфильма станет Крис Батлер («Паранорман, или как приручить зомби»), а продюсером — Трэвис Найт («Кубо», «Паранорман», «Семейка монстров»). Создатели уже даже нашли первых звезд на озвучку — Хью Джекман, Зои Салдана и Зак Галифианакис.
Учитывая, какая кропотливая работа проводится над каждым мультфильмом студии Laika, ждать их новое творение предстоит лет пять. Но результат будет того стоить, это уж точно!
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