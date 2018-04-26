В фильме Ксении Собчак о ее отце появятся Путин, Медведев и Кудрин

Режиссером ленты выступила журналист Вера Кричевская , также работавшая над фильмом о Борисе Немцове «Слишком Свободный человек». Премьера ее новой работы запланирована на 24 мая.

В трейлере к фильму Собчак говорит, что в течение 18 лет после смерти отца не могла собраться с силами, чтобы восстановить его историю. Поэтому сделала это только сейчас.

«Разобраться, что произошло в 96-м между отцом и президентом, как Собчак мог назначить своим первым помощником кадрового офицера КГБ, и почему Борис Ельцин остановил свой выбор на Владимире Путине. Я не успела задать отцу самые важные вопросы пока он был жив», — говорит телеведущая.