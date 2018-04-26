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В фильме Ксении Собчак о ее отце появятся Путин, Медведев и Кудрин
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В фильме Ксении Собчак о ее отце появятся Путин, Медведев и Кудрин 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Журналистка, телеведущая и экс-кандидат на пост главы государства Ксения Собчак на своем YouTube-канале поделилась трейлером документального фильма «Дело Собчака», повествующем о жизни и карьере ее отца, Анатолия Собчака.
Режиссером ленты выступила журналист Вера Кричевская, также работавшая над фильмом о Борисе Немцове «Слишком Свободный человек». Премьера ее новой работы запланирована на 24 мая.
В трейлере к фильму Собчак говорит, что в течение 18 лет после смерти отца не могла собраться с силами, чтобы восстановить его историю. Поэтому сделала это только сейчас.
«Разобраться, что произошло в 96-м между отцом и президентом, как Собчак мог назначить своим первым помощником кадрового офицера КГБ, и почему Борис Ельцин остановил свой выбор на Владимире Путине. Я не успела задать отцу самые важные вопросы пока он был жив», — говорит телеведущая.
В ленте, в частности, будет затронута тема поражения Собчака на губернаторских выборах в 1996 году и даны комментарии участников событий тех лет — в том числе, Владимира Путина. Также в фильме появятся Александр Коржаков, Анатолий Чубайс, Дмитрий Медведев, Татьяна и Валентин Юмашевы, Виктор Золотов, Алексей Кудрин и другие.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что подписчики телеведущей Ксении Собчак раскритиковали звезду за неудачную шутку в Instagram на библейский сюжет.
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