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Винни-Пух и Юэн МакГрегор на новых кадрах фэнтези «Кристофер Робин»
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Винни-Пух и Юэн МакГрегор на новых кадрах фэнтези «Кристофер Робин» 

Киноафиша 12 минут назад
Фото: Киноафиша
Disney опубликовала два новых кадра из фэнтези-драмы «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором и Хэйли Этвилл в главных ролях.
История развернется вокруг повзрослевшего Кристофера Робина, который в водовороте проблем совсем забыл про своих маленьких друзей из прошлого — Винни-Пуха, Тигру, Пятачка и Ослика Иа. И когда жизнь Кристофера становится совсем невыносимой, плюшевые герои приходят на помощь, чтобы вернуть выросшего мальчика в беззаботное детство, где он снова обретет счастье.
Марк Форстер («Волшебная история», «Бал монстров») снял трогательный семейный фильм. Российская премьера «Кристофера Робина» состоится 2 августа.
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