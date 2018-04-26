Винни-Пух и Юэн МакГрегор на новых кадрах фэнтези «Кристофер Робин» 

Disney опубликовала два новых кадра из фэнтези-драмы «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором и Хэйли Этвилл в главных ролях.
История развернется вокруг повзрослевшего Кристофера Робина, который в водовороте проблем совсем забыл про своих маленьких друзей из прошлого — Винни-Пуха, Тигру, Пятачка и Ослика Иа. И когда жизнь Кристофера становится совсем невыносимой, плюшевые герои приходят на помощь, чтобы вернуть выросшего мальчика в беззаботное детство, где он снова обретет счастье.
Марк Форстер («Волшебная история», «Бал монстров») снял трогательный семейный фильм. Российская премьера «Кристофера Робина» состоится 2 августа.