Винни-Пух и Юэн МакГрегор на новых кадрах фэнтези «Кристофер Робин»

Disney опубликовала два новых кадра из фэнтези-драмы « Кристофер Робин » с Юэном МакГрегором и Хэйли Этвилл в главных ролях.

История развернется вокруг повзрослевшего Кристофера Робина, который в водовороте проблем совсем забыл про своих маленьких друзей из прошлого — Винни-Пуха, Тигру, Пятачка и Ослика Иа. И когда жизнь Кристофера становится совсем невыносимой, плюшевые герои приходят на помощь, чтобы вернуть выросшего мальчика в беззаботное детство, где он снова обретет счастье.