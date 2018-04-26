Кинополдник для всей семьи в «Мамином садике»

29 апреля, в воскресенье в пространстве «Маминого Садика» дети будут учиться ориентироваться в мире кино, понимать его язык, свободно общаться в компании на темы, связанные с кинематографом. Смотреть признанные шедевры киноискусства и знакомиться с кинодраматургией и кинорежиссурой.

После просмотра, во время чаепития (полдника) в домашней атмосфере «Маминого садика» дети будут обсуждать фильм, учиться грамотно спорить и аргументированно доказывать свое мнение. Хохотать над курьезами, произошедшими во время съемок. Обыгрывать темы, связанные с фильмом. Анализировать, проводить параллели с другими видами искусства и своей жизнью. Становиться думающими, грамотными зрителями.

В этот раз тема Кинополдника — фильм «Человек с бульвара Капуцинов», режиссер Аллы Суриковой

Продолжительность занятия 3 часа.