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Кинополдник для всей семьи в «Мамином садике»
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Кинополдник для всей семьи в «Мамином садике» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
29 апреля, в воскресенье в пространстве «Маминого Садика» дети будут учиться ориентироваться в мире кино, понимать его язык, свободно общаться в компании на темы, связанные с кинематографом. Смотреть признанные шедевры киноискусства и знакомиться с кинодраматургией и кинорежиссурой.
После просмотра, во время чаепития (полдника) в домашней атмосфере «Маминого садика» дети будут обсуждать фильм, учиться грамотно спорить и аргументированно доказывать свое мнение. Хохотать над курьезами, произошедшими во время съемок. Обыгрывать темы, связанные с фильмом. Анализировать, проводить параллели с другими видами искусства и своей жизнью. Становиться думающими, грамотными зрителями.
В этот раз тема Кинополдника — фильм «Человек с бульвара Капуцинов», режиссер Аллы Суриковой.
Продолжительность занятия 3 часа.
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