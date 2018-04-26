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ММКФ 2018: Настасья Кински, Аглая Тарасова, Татьяна Навка и другие гости на ужине Chopard
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ММКФ 2018: Настасья Кински, Аглая Тарасова, Татьяна Навка и другие гости на ужине Chopard 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
25 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ 2018) состоялся торжественный ужин Chopard. ММКФ 2018: Настасья Кински, Аглая Тарасова, Татьяна Навка и другие гости на ужине ChopardУжин был посвящен вручению специальной премии молодым актерам
Chopard Talent Award, которая вручается третий год подряд. Награды в этом году получили: молодая актриса Аглая Тарасова за главную роль в фильме «Лед» и талантливый актер Милан Марич за роль в фильме «Довлатов». На ужине присутствовали: Никита Михалков, Каролина Шойфеле, Татьяна Навка, Мария Богданович, Аглая Тарасова, Ясмина Муратович, Наталья Бардо, Андрей Малахов, Ольга Кабо, Алика Смехова, Ксения Чилингарова и многие другие.
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