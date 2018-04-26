Какие голливудские знаменитости приняли православие

Свет православной веры одинаково освещает обычных людей и людей известных, и некоторые голливудские звезды исповедают ортодоксальную веру в Христа, чувствуя её истинность.

Впрочем, как признается окормляющий актеров страны грёз священник Александр Лебедев (Спасо-Преображенский собор города Лос-Анжелес, Западно-Американская епархия РПЦ ), к православной вере они часто приходят через членов семьи и уже потом становятся постоянными прихожанами.

Православие благотворно влияет на моральный облик актёров, заставляя их отдавать предпочтение более скромным сценариям. Христианские убеждения заставляют вести более сдержанный образ жизни и по-настоящему отказываться от страстей и пагубных привычек, больше времени проводить в кругу семьи.

Исповедует православие в Голливуде обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса», главный герой «Империи солнца» и VI части «Терминатора» сорокачетырёхлетний актёр Кристиан Бейл.

Чистокровный англичанин, Бейл родился в семье пилота и цирковой артистки; в фильмах снимался с детства, был знаменит тем, что ради роли в кинокартине«Машинист» сбросил 30 кг от своего обычного веса, а ради роли вице-президента США Дика Чейни, напротив, набрал 30 кг.

Его приход в православие был связан с женитьбой на американской модели сербского происхождения Сандре Блажич, с которой он познакомился на съёмках: будущая миссис Бейл была персональной ассистенткой актрисы Вайноны Райдер.

В 2000 году пара обвенчалась, для чего Кристиан принял православие. С тех пор он является постоянным прихожанином отца Александра и имеет репутацию актёра, ведущего спокойный, размеренный образ жизни. У Кристиана двое детей — дочь Эммалайн и сын Джозеф.

Шестидесятитрёхлетний голливудский актёр, музыкант и продюсер, широко известный в России по ролям в фильмах «К-9» и «Красная жара», Джеймс Белуши обращением в православие обязан своему происхождению: его отец Адам Белуши эмигрировал в Штаты из Албании.

Джеймс является прихожанином Сербской православной церкви и всех своих детей крестил в православную веру. Он поддерживает связь с исторической родиной, и в 2009 стал гражданином Албании, правда его политические взгляды вполне соответствуют взглядам американца: он поддерживает отделение Косово. Женат третий раз, имеет трех детей — сыновей Роберта и Джареда и дочь Джемисон.

Ещё одна православная звезда с американской фабрики грёз Мила Йовович родилась в Киеве в 1975 году. Её отец по национальности черногорец, а мать — русская из Тульской области.

Мила не только сама православная, но и привела к вере всю свою семью — мужа Пола Андресона, известного голливудского режиссера, и двух дочерей — Еву и Дарью (Эва и Дашиэл). В интервью Йовович подчёркивает, что всегда считала себя русской и никогда не чувствовала себя украинкой.

Актёр, режиссёр и писатель Том Хэнкс пришёл в православие благодаря второму браку с певицей Ритой Уилсон , которая имеет греческие и болгарские корни; сам Хэнкс по отцу англичанин, а по матери — португалец.

Очевидно, любовь к Рите была настолько велика, что в 1988 году Хэнкс принял крещение под именем Фома, а затем обвенчался с женой. Правда, он не является членом РПЦ, а принадлежит к Константинопольской православной церкви и посещает службы в Софийском соборе города Лос-Анжелеса.

В России, да и по всему миру Хэнкс известен благодаря своим необыкновенным ролям в фильмах «Большой», «Апполон-13», «Форест Гамп», «Изгой», он является обладателем двух «Оскаров, четырех „Золотых глобусов“ и семь раз становился обладателем премии „Эмми“.

В 2016 году прославленный актёр на собственной яхте посетил антарктическое побережье и нанес визит в самый южный православный храм планеты — храм во имя Живоначальной Троицы, который расположен на острове Ватерлоо близ российской полярной станции „Беллингсгаузен“.

Православного вероисповедания всю жизнь придерживался и известный деятель американского кинобизнеса, актёр Карл Молден (1912 — 2009). Он мало известен в России, так как расцвет его карьеры пришёлся на годы Холодной войны, однако в Штатах это актёр был весьма популярен.

Его настоящее имя было Младен Джёрдже Секулович, он родился в семье эмигрантов — отец был сербом, а мать — из Чехословакии. Актерская карьера Младена была прервана Второй мировой войной, когда ему пришлось воевать в Военно воздушных силах США.

На родине он приобрел известность, благодаря фильмам „Трамвай „Желание“, за который он получил „Оскара“, и „Смертельное видение“, за роль в котором он удостоился премии „Эмми“.

Отсутствие лишних красивых слов, сосредоточение на молитве и красота богослужений привлекала в православии еще одного актёра и музыканта, обладателя „Эмми“ — Джонатана Джексона, известного в нашей стране благодаря сериалам „Терминатор: битва за будущее“ и „Главный госпиталь“.

Несмотря на то, что Джонатан родился в семье адвентистов, в 2012 году он вместе с семьей принял православие.

Звезда сериала „Друзья“, обладательница премий „Эмми“ и „Золотой глобус“ Дженнифер Энистон крещена в православной вере ещё младенцем, ведь её дед по фамилии Анастассакис был православным греком с острова Крит, который переехал в Штаты много лет назад. Крёстным отцом Дженифер стал ещё один американский актёр православного вероисповедания — Телли Савалас.