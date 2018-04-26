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Эми Адамс снимется в адаптации романа «Женщина в окне»
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Эми Адамс снимется в адаптации романа «Женщина в окне» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Обладательница двух «Золотых глобусов» и номинантка на премию «Оскар» Эми Адамс, известная по таким фильмам, как «Прибытие» и «Под покровом ночи», снимется в экранизации романа А. Финна «Женщина в окне». Режиссером фильма выступит лауреат премии BAFTA Джо Райт («Темные времена»), а сценарий напишет обладатель Пулитцеровской премии Трэйси Леттс.
В центре сюжета — врач Анна Фокс, которая живет на задворках Нью-Йорка, постоянно выпивает, и проводит все свои дни дома, наблюдая за прохожими из окна. Когда напротив нее поселится счастливая семья, Анна станет пристально следить за ними, пока однажды не станет свидетельницей шокирующего преступления, которое изменит ее жизнь.
Продюсировать проект будут Скотт Рудин («Леди Бёрд») и Эли Буш. Роман-триллер «Женщина в окне» был опубликован в январе этого года и уже стал бестселлером по версии The New York Times.
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