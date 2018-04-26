Disney нашли актеров для фильма «Ким Пять-с-плюсом»

Сэди Стэнли и Шон Джамброун сыграют Ким и Рона в киноадаптации мультсериала «Ким Пять-с-плюсом». Молодые актеры не очень известны российскому зрителю, но в Disney уверены, что они прекрасно справятся с этими образами. А вот как они выглядят:

Фильм будет рассказывать о молодой девушке Ким, которая учится в школе, а заодно — спасает мир в свободное от учебы время. Мультсериал, который был очень популярен, закончился в 2007-ом году, новость о его новом прочтении была несколько неожиданной через столько лет.

Производство фильма начнется этим летом, а на канале Disney Channel его покажут в 2019-ом году.

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