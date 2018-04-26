«Тренер» закрыл Московский кинофестиваль

Церемония закрытия Российских программ 40-го Московского международного кинофестиваля состоялась вечером в среду, 25 апреля, в Доме кино.

За шесть дней зрителям было показано 111 российских фильмов, которые посмотрели более 13 тысяч человек.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие президент ММКФ Никита Михалков

— У фильмов есть один критерий — это полный зал, — сказал Никита Сергеевич. — Конечно, есть картины высокохудожественные, которые рассчитаны не на всех. Но сейчас самое главное, чтобы люди смотрели наше кино.

Михалков отметил, что российские новинки в кинотеатрах собирают много зрителей, а на Российских программах ММКФ собирались полные залы.

— Я вас всех с этим поздравляю, — сказал президент фестиваля. — Именно сегодня нам очень нужно иметь свое родное кино, которое хочется смотреть.

Картина Данилы Козловского «Тренер» стала фильмом закрытия российских программ Московского кинофестиваля. Напомним, в этой ленте Козловский сыграл главную роль, а также выступил в качестве режиссера и сценариста.

— Я не мог посетить премьеру фильма из-за работы, поэтому если бы я и сегодня не пришел, то Данила меня не правильно бы понял, — с улыбкой отметил Никита Михалков. — А он замечательный актер, и, как оказывается, еще и режиссер. И я хочу с ним работать.

Данила Козловский поблагодарил зрителей, которых в этот вечер собралось больше, чем мест в зале. Поэтому некоторым пришлось сидеть даже на ступеньках. Так что можно с уверенностью сказать, что закрытие российских программ и показ «Тренера» прошли с аншлагом. — Мне очень радостно и приятно закрывать программу российских фильмов нашей картиной, — сказал Козловский. — Это, действительно, честь.

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