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Хоррор «Тихое место» получил продолжение
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Хоррор «Тихое место» получил продолжение 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Фильм ужасов «Тихое место» официально получил продолжение, пишет Variety. Об этом заявил председатель студии Paramount Pictures Джим Джианопулос на киноконвенте CinemaCon.
Пока не сообщается, снимутся ли в сиквеле сыгравшие в фильме главные роли Эмили Блант и Джон Красински.
Хоррор о постапокалиптичном мире, населенном находящими жертвы по звуку слепыми монстрами, вышел в прокат ранее в этом месяце и получил теплый прием у зрителей и кинокритиков.
На данный момент касса фильма в мировом прокате составляет $213 млн «Тихое место» возглавило прокат в США в прошлые выходные.
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