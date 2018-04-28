Хоррор «Тихое место» получил продолжение

Фильм ужасов «Тихое место» официально получил продолжение, пишет Variety. Об этом заявил председатель студии Paramount Pictures Джим Джианопулос на киноконвенте CinemaCon.

Джон Красински. Пока не сообщается, снимутся ли в сиквеле сыгравшие в фильме главные роли Эмили Блант

Хоррор о постапокалиптичном мире, населенном находящими жертвы по звуку слепыми монстрами, вышел в прокат ранее в этом месяце и получил теплый прием у зрителей и кинокритиков.

На данный момент касса фильма в мировом прокате составляет $213 млн «Тихое место» возглавило прокат в США в прошлые выходные.