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Paramount начала работу над сиквелом «Тихого места» и прямым продолжением «Монстро»
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Paramount начала работу над сиквелом «Тихого места» и прямым продолжением «Монстро» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Также студия сообщила о планах сразу на два фильма по вселенной Star Trek.
На фестивале CinemaCon 2018 руководитель студии Paramount Джим Джианопулос рассказал, что компания планирует запустить в производство сиквел «Тихого места». Первая часть вышла в начале апреля и заработала больше 200 миллионов при бюджете 17 миллионов долларов.
Картину снял Джон Красински, который также исполнил в ней главную роль. До этого он был известен по роли Джима Халперта из сериала «Офис». Его следующей режиссёрской работой станет триллер Paramount по рассказу «Мы всегда жили на Марсе».
Помимо этого, Джианопулос заявил, что Paramount планирует расширять киновселенную Star Trek вместе с партнёрами из Skydance. Пока известно, что следующей картиной по «Звёздному пути» займутся Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс, однако, судя по словам руководителя студии, в производство планируют запустить ещё одну киноленту.
Сам Абрамс рассказал, что картина Overlord, которую он продюсирует, не имеет отношения ко вселенной «Кловерфилд». Тем не менее постановщик подтвердил, что работает над настоящим сиквелом оригинального «Монстро» (Cloverfield), который выйдет в кинотеатрах.
Overlord станет первой кинолентой студии Bad Robot с рейтингом R (17+). События развернутся во времена Второй мировой. Группу американских солдат забрасывают в тыл немецких войск для подготовки высадки в Нормандии. В ходе операции десантники узнают о секретных экспериментах нацистов и сталкиваются со сверхестественными силами.
Режиссёром Overlord выступает Джулиус Эйвери («Молодая кровь»). Выход фильма запланирован на 26 октября.
#кловерфилд #тихоеместо #кино
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