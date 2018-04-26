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«Щит и меч»
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«Щит и меч» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, приключения, военный
Год: 1968
Страна: СССР, Польша, ГДР  Режиссер: Владимир Басов
Сценарий: Владимир Басов, Вадим Кожевников
Оператор: Тимофей Лебешев
Кто снимался в фильме «Щит и меч»: Станислав Любшин, Георгий Мартынюк, Валентина Титова, Наталья Величко, Юозас Будрайтис, Алексей Глазырин, Вацлав Дворжецкий, Олег Янковский, Кристина Лазар, Всеволод Сафонов Сюжет фильма «Щит и меч» Великая Отечественная война. Советский разведчик Александр Белов под видом коренного немца по имени Иоганн Вайс втирается в доверие к уважаемой семье Шварцкопф. Сначала он подрабатывает водителем в автомобильной мастерской, а затем его, благодаря дружбе с Генрихом Шварцкопфом, отправляют в Германию. Здесь, опять же благодаря связям, ему удается получить тепленькое местечко водителя в специальном гараже абвера. Шаг за шагом в течение пяти лет Иоганн пробивается в высшие чины рейха. За год до окончания войны ему дают звание обер-лейтенанта и отправляют в Берлин на службу в рядах СС, где он получает доступ к сверхсекретным данным. Интересные факты о фильме «Щит и меч»:
Фильм стал дебютом в кино для актера Олега Янковского. На роль Генриха Шварцкопфа пробовался Валентин Смирнитский, который к тому моменту уже сыграл несколько ролей в кино, но досталась она новичку. В кинотеатрах фильм посмотрели 68.3 млн зрителей. «Щит и меч» занимает 10 строку рейтинга самых кассовых фильмов СССР. Фильм снят по одноимённому роману Вадима Кожевникова. По разным данным, прототипами Александра Белова-Йоганна Вайса были советские разведчики Александр Святогоров и Вильям Фишер. Картина снималась в городах Калининград, Берлин и Краков.
Трейлер фильма «Щит и меч»: https://www.youtube.com/watch?v=4f-9REDLyZE
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