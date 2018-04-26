Блокбастеры Marvel онлайн

«Мстители», «Тор», «Человек-паук» и другие в Full HD без рекламы.

В ожидании свежих «Мстителей» (фильм выходит на российские экраны 3 мая) предыдущие картины о героях вселенной Marvel можно пересмотреть в онлайн-кинотеатре Okko , который на днях пополнил коллекцию, добавив четыре новых блокбастера: «Первый мститель: Противостояние» ( США Германия , 2016 г.), «Мстители: Эра Альтрона» (США, 2015 г.), «Человек-муравей» (США, 2015 г.) и «Первый мститель: Другая война» (США, 2014 г.).

Вместе с ними в библиотеке Okko теперь 16 фильмов Marvel, включая двух «Торов», три фильма про Железного человека, а также «Стражей Галактики» и «Человека-муравья». Новых «Мстителей» можно будет посмотреть в Okko вскоре после выхода картины в широкий прокат.

Кроме того, в коллекции «Наука и образование» Okko появились более 40 новых фильмов NationalGeographic и около 80 фильмов и сериалов BBC.

Всего в подписке свыше 300 наименований, разделенных по тематикам («Космос», «Общество», «История», «Искусство» и так далее). Для желающих изучать иностранные языки есть раздел «Полиглот».

Раздел артхауса пополнился коллекцией короткометражек.

Любители сериалов ТНТ уже сейчас могут насладиться просмотром 12 сериалов без рекламы, среди которых «Физрук», «Сладкая жизнь», «Полицейский с Рублевки», «Ольга» и др.