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Ей 65 лет, и она воссоздает знаменитые картины, преследуя необычную цель…
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Ей 65 лет, и она воссоздает знаменитые картины, преследуя необычную цель… 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Лаура Хофштадтер — фотограф, которой исполнилось 65 лет. Женщина создала потрясающий проект, в котором занялась воссозданием шедевров классической живописи. Она снимает себя в роли героев знаменитых картин, и оформляет полученный результат в черно-белых тонах. Зачем она это делает? Чтобы привлечь внимание общественности к классическому искусству? Не совсем так… Лаура справедливо считает, что общество обращает слишком мало внимания на таланты людей в возрасте. «Чем старше мы становимся, тем больше мы невидимы для общества», — однажды сказала она. Так что проект с воссозданием картин — это не только способ повеселиться, но и попытка привлечь к себе и людям своего возраста заслуженное внимание.
Если вы тоже в восторге от проекта 65-летней женщины-фотографа, поделитесь статьей с друзьями!
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