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Мария Кожевникова в белом платье, Ирина Безрукова и другие на кинопремьере
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Мария Кожевникова в белом платье, Ирина Безрукова и другие на кинопремьере 

Журнал ОК! 1 час назад
В столице прошла премьера военной драмы «Собибор», которая стала режиссерским дебютом Константина Хабенского. Поздравить актера, а теперь еще и режиссера, пришли его друзья и коллеги по цеху. На ковровой дорожке блеснули Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Ника Белоцерковская, Ксения Раппопорт, Леонид Агутин и многие другие.
Актриса и многодетная мама Мария Кожевникова появилась на мероприятии в белом платье-халате, а Анна Меликян предпочла кружевной костюм. Марина Ким выбрала для светского выхода красное платье, которое сопроводила серым пальто.
Напомним, что фильм «Собибор» повествует о восстании в нацистском лагере во времена Второй мировой войны. Константин Хабенский не только режиссировал фильм, но и сыграл роль советского офицера Александра Печерского, руководителя восстания в нацистском лагере смерти Собибор в октябре 1943 года. Партнерами актера по съемочной площадке стали Мария Кожевникова и Кристофер Ламберт.
Константин Хабенский
Филипп Рейнхардт
Мария Кожевникова
Филипп Рейнхардт
Ника Белоцерковская
Ксения Раппопорт
Анна Меликян
Леонид Агутин
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Марина Ким  Анна Меликян
Леонид Агутин
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