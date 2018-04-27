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Брэд Питт снимет фильм о Вайнштейне
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Брэд Питт снимет фильм о Вайнштейне 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Продюсерская компания Брэда Питта Plan B Entertainment и студия Annapurna Pictures собираются снять фильм про голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, сообщает Reuters.
В центре сюжета будущей картины — работа журналисток The New York Times Джоди Кантор и Меган Туохей над материалом о домогательствах в Голливуде.
Представители Annapurna Pictures уже подтвердили, что права на съемку фильма приобретены. Пресс-секретарь Вайнштейна пока эту информацию не комментирует.
5 октября 2017 года в The New York Times появилось интервью с актрисой Эшли Джадд, которая обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. С этой публикации началось движение #MeToo. За свою работу авторы получили Пулитцеровскую премию.
Вайнштейна обвинили в домогательствах Гвинет Пэлтроу, Пенелопа Крус, Анджелина Джоли и многие другие актрисы. А звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн обвинила продюсера в изнасиловании.
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