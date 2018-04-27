Брэд Питт снимет фильм о Вайнштейне

В центре сюжета будущей картины — работа журналисток The New York Times Джоди Кантор и Меган Туохей над материалом о домогательствах в Голливуде.

Представители Annapurna Pictures уже подтвердили, что права на съемку фильма приобретены. Пресс-секретарь Вайнштейна пока эту информацию не комментирует.