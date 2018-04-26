«Восход солнца» (1927)

Жанр: драма, мелодрама

Год: 1927

Страна: США Режиссёр: Фридрих Вильгельм Мурнау

Сценарий: Карл Майер, Герман Зудерман, Кэтерин Хилликер

Оператор: Чарльз Рошер, Карл Штрусс

Мужчина живет на ферме вместе с Женой и ребенком. Он знакомится с Женщиной из Города, которая задержалась в их небольшом городке на некоторое время, и влюбляется в нее. Женщина из Города предлагает Мужчине продать ферму и переехать к ней в большой Город, а с Женой предлагает поступить просто — подстроить «несчастный случай», утопив ее во время лодочной прогулки. Продать ферму Мужчина не соглашается, а вот идея с прогулкой сперва приходится ему по душе. Жена ничего не подозревает ровно до тех пор, пока не оказывается с мужем на лодке посередине озера. Она умоляет мужа пощадить ее, и Мужчина с удивлением понимает, что не в состоянии убить дорогого ему человека. Они вместе возвращаются к берегу, однако только оказавшись на твердой земле, Жена сбегает. Это заставляет Мужчину дополнительно испытывать муки совести, пытаться найти Жену и заслужить ее прощение. Когда они снова встречаются, то долго гуляют и совершают попытки восстановить отношения. Даже оказываются в церкви, где в тот момент идет церемония бракосочетания, которая и для них становится символом воссоединения.

Путь домой снова лежит через озеро, и на этот раз лодка попадает в шторм, и Жена оказывается за бортом. Мужчина бросает ей вязанку хвороста, которую готовил для маскировки убийства, однако это не помогает, и она исчезает.

Пристав к берегу, он встречает Женщину из Города, которая убеждена, что он выполнил обещанное, однако он в ярости нападает на нее и пытается душить. Тем временем находят Жену… Интересные факты о фильме «Восход солнца»:

Фильм получил премию Оскар на первой церемонии ее вручения «За выдающиеся постановочные достоинства». Это немой фильм, с музыкальным и шумовым оформлением, созданным по технологии Мувитон. Сюжет картины основывается на романе Генриха Зудермана «Путешествие в Тильзит», выпущенном в 1917 году. Кроме этого, картина напоминает один из эпизодов романа Теодора Драйзера «Американская трагедия». В 2012 году картина по результатам опроса кинокритиков была признана величайшей среди картин немого кино.

Трейлер фильма «Восход солнца»: https://www.youtube.com/watch?v=LCI37Z66pjU