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Умер актер из «Дня рождения Буржуя»
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Умер актер из «Дня рождения Буржуя» 

Lenta.ru 31 минуту назад
Народный артист Украины Олег Треповский cкончался в возрасте 52 лет. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает портал «Медианяня».
Причины смерти не раскрываются.
Олег Треповский родился в Волгограде в 1965 году. Он сыграл в таких сериалах, как «День рождения Буржуя», «Сваты», «Возвращение Мухтара», «Девять жизней Нестора Махно» и «Сашка». Он также снялся в фильмах «Чужие души», «Братские узы», «Владыка Андрей» и «Голден лав». За роль в последней ленте актер был номинирован на украинскую кинопремию «Золотая Дзига» в номинации «Лучшая мужская роль».
С 1992 года Треповский служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Звание народного артиста Украины получил в 2011-м.
25 апреля стало известно о смерти народного артиста СССР Шухрата Аббасова.
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