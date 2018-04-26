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Что скрывают сотрудники кинотеатров
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Что скрывают сотрудники кинотеатров 

Рамблер 41 минуту назад
Если вы считаете себя поклонником кино, то наверняка не пропускаете ни одну премьеру и постоянно бываете в кинотеатрах. Но знаете ли вы о секретах, которые так тщательно скрывают сотрудники кинотеатров? Они точно не хотят, чтобы вы узнали о том, что:
1. При просмотре зD-фильма в стерео-очках на вас может напасть приступ дурноты. Тошнота и даже рвота — довольно частое явление.
2. Вы можете настолько испугаться при просмотре триллера, что потеряете сознание прямо в кинозале.
3. Пристрастие к кино может спровоцировать ухудшение слуха, поскольку иногда в кинозале громкость звука сравнима с рёвом взлетающего самолёта.
4. Кинозал — рассадник инфекций. Ежедневно креслами пользуются десятки людей, причем они не просто сидят, облокотившись, а едят и пьют. А вот уборка в кинозале проводится нечасто, так что не ждите там чистоты.
5. Попкорн, который продаётся в кфае перед входом в зал, стоит запредельно дорого, его цена сравнима с ценой отлично стейка в престижном ресторане.
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