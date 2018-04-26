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«Детский Пионер» покажет японский анимационный фильм
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«Детский Пионер» покажет японский анимационный фильм 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
29 апреля кинолекторий на Кутузовском, 21 представит вниманию юных зрителей картину Мари Окады «Укрась прощальное утро цветами обещания». Ленту представит киновед Екатерина Диденко.
Разговор пойдет о важности первой любви, о ее силе и бессмертии. Замысловатый сюжет о красавице Макие из рода бессмертных и мальчике-сироте Ариэле будет развиваться на фоне грозных событий, связанных с гибелью целой цивилизации. Героям предстоит открыть формулу любви и разгадать вековую загадку народа Макии. Фильм ответит на главный вопрос— как оставаться счастливым, зная о том, что человеческая жизнь конечна. Мир японской анимации философичен и глубок, здесь даже «игрушечные» персонажи способны мыслить и страдать по-настоящему. Эта лента — режиссерский дебют Мари Окады. Над дизайном персонажей работал Акихико Ёсида, композитором фильма стал Кэндзи Каваи.
Картина демонстрируется на японском языке с русскими субтитрами
Возрастные ограничения: 12+
После показа юных гостей ждут угощения от Кафе «Пион» и занятие с преподавателем Центра современного танца. ЦЕХ
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