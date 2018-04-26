«Детский Пионер» покажет японский анимационный фильм

29 апреля кинолекторий на Кутузовском, 21 представит вниманию юных зрителей картину Мари Окады «Укрась прощальное утро цветами обещания». Ленту представит киновед Екатерина Диденко.

Разговор пойдет о важности первой любви, о ее силе и бессмертии. Замысловатый сюжет о красавице Макие из рода бессмертных и мальчике-сироте Ариэле будет развиваться на фоне грозных событий, связанных с гибелью целой цивилизации. Героям предстоит открыть формулу любви и разгадать вековую загадку народа Макии. Фильм ответит на главный вопрос— как оставаться счастливым, зная о том, что человеческая жизнь конечна. Мир японской анимации философичен и глубок, здесь даже «игрушечные» персонажи способны мыслить и страдать по-настоящему. Эта лента — режиссерский дебют Мари Окады. Над дизайном персонажей работал Акихико Ёсида, композитором фильма стал Кэндзи Каваи.

Картина демонстрируется на японском языке с русскими субтитрами

Возрастные ограничения: 12+

После показа юных гостей ждут угощения от Кафе «Пион» и занятие с преподавателем Центра современного танца. ЦЕХ