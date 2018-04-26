«Нечто»

Жанр: ужасы, фантастика, детектив

Год: 1982

Между тем собака, которую преследовали норвежцы, к вечеру перерождается в «нечто» и начинает поглощать других собак. Попытки убить чудовище из дробовика не приводят к успеху, и уничтожить его помогает только огнемет. После этого доктор проводит вскрытие останков, в результате чего выясняется, что все не то чем кажется — на деле это существо неизвестной природы, которое может внешне имитировать другие организмы.

Норвежские ученые оставили после себя видеозаписи, из которых становится известно, что недалеко от их научной станции потерпел крушение инопланетный корабль. Рядом с ним норвежские полярники нашли инопланетное существо, которое они переместили к себе на станцию и там освободили от глыбы льда, в которую оно вмерзло. Однако это и привело к гибели их полярную станцию — инопланетянин оказался мало того, что очень агрессивным, так еще и обладал способностью точно имитировать внешний вид и характер других живых существ. Биолог Блэр осознает, что теперь под угрозой члены американской команды — вероятность заражения очень велика. Тем более велика опасность для населения планеты Земля, если существо покинет Антарктику… Интересные факты о фильме «Нечто»:

Сценарий фильма основа на рассказе американского писателя Джона Вуда Кэмпбелла-младшего «Кто идет?». Это уже вторая экранизация этого текста, первая была предпринята еще в 1951 году Говардом Хоуксом. Создатель фильма Джон Карпентер считает, что «Нечто» наряду с фильмами «Князь тьмы» и в «В пасти безумия» входит в состав так называемой «апокалиптической трилогии». Это цикл фильмов, не имеющих ничего общего в сюжете, кроме того, что человек противостоит сверхъестественной темной силе. Картина до сих пор является культовой среди поклонников хорроров и занимает 58-е место в списке 500 лучших хорроров всех времен, по мнению пользователей IMDb.

Трейлер фильма «Нечто»: https://www.youtube.com/watch?v=nEfOVPkcOvg