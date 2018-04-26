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Карен Шахназаров: страна должна, на мой взгляд, 250–300 картин делать в год
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Карен Шахназаров: страна должна, на мой взгляд, 250–300 картин делать в год 

Газета.Ru 2 часа назад
Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, получится ли удержать планку российскому кино.
"Не следует успокаиваться. Российского кино всё еще мало — всего 70–80 картин в год делают. И практически все — за бюджетные средства. Это, на мой взгляд, проблема, потому что сдерживает развитие индустрии. Развитие возможно, только если заработают всерьез рыночные механизмы.
Из 70–80 картин в прокат выходят 20 в год. А страна должна, на мой взгляд, 250–300 картин делать в год, тогда можно говорить о реальном кинематографе. Доля нашего кино выросла, но это не значит, что проблем больше нет. Надо выстраивать рыночные механизмы, чтобы кино не зависело от господдержки.
Российское телевидение сейчас справилось с этой проблемой. Производится огромное количество сериалов. Я помню 1990-е годы — вообще не было наших сериалов, по всем каналам шли мексиканские, бразильские. Сейчас практически нет иностранной сериальной продукции, потому что каналы наладили собственное производство.
Необходимо создать единый центр кино. У нас фактически два центра финансирования: Минкультуры и Фонд кино. В рамках Министерства культуры нужно сделать единый центр, аналог Госкино, который занимался бы всеми проблемами отрасли. Финансирование, прокат, продвижение за рубеж было бы в одних руках", — цитирует его слова газета «Известия».
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