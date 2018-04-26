Павел Деревянко: хочется, чтобы знаковых ролей было как можно больше 

Актер Павел Деревянко рассказал, можно ли считать «Салют-7» и роль космонавта в нем переломной в вашей карьере.
"Хочется, чтобы знаковых ролей было как можно больше, но далеко не всегда получается, к сожалению. Что касается фильма «Салют-7», то у меня было от него хорошее послевкусие. Отличный материал, большие средства вложены в проект, прекрасный режиссер, продюсеры и, конечно, мой партнер Володя Вдовиченков…
Вот поэтому кино получилось. Я получил удовлетворение от участия в «Салюте-7» еще и потому, что меня чаще воспринимают как комедийного актера, а тут всё совсем серьезно", — цитирует его слова газета «Известия».