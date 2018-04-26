Ещё
Павел Деревянко: хочется, чтобы знаковых ролей было как можно больше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павел Деревянко: хочется, чтобы знаковых ролей было как можно больше 

Газета.Ru 52 минуты назад
Актер Павел Деревянко рассказал, можно ли считать «Салют-7» и роль космонавта в нем переломной в вашей карьере.
"Хочется, чтобы знаковых ролей было как можно больше, но далеко не всегда получается, к сожалению. Что касается фильма «Салют-7», то у меня было от него хорошее послевкусие. Отличный материал, большие средства вложены в проект, прекрасный режиссер, продюсеры и, конечно, мой партнер Володя Вдовиченков…
Вот поэтому кино получилось. Я получил удовлетворение от участия в «Салюте-7» еще и потому, что меня чаще воспринимают как комедийного актера, а тут всё совсем серьезно", — цитирует его слова газета «Известия».
Газета.Ru: последние новости
Аронофски назвал Звягинцева любимым режиссером Ян Гэ получила приз ММКФ за режиссерский дебют Гафт выразил соболезнования в связи со смертью Нины Дорошиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Что скрывают сотрудники кинотеатров2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение