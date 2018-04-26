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Волшебные преображения звёзд
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Волшебные преображения звёзд 

Рамблер 44 минуты назад
Актёры — персоны публичные, любое изменение в их внешности моментально становится предметом обсуждения. Изменение цвета волос или стрижки, набор веса или похудение, и неважно, произошло это по личным обстоятельствам или же артисту необходимо изменить образ для новых съёмок. Но иногда трансформации внешности оказываются настолько разительными, что человека перестают узнавать. Кто же из звёзд преобразился на 100 процентов?
1. Телеведущая и настоящая любимица Америки пришла к выводу, что ей необходимо похудеть. И сбросила 28 килограммов!
2. Рэпер 50 Cent, который похудел на 20 килограммов ради серьёзной роли в кино. Обычно мощный и накачанный певец превратился в измождённого мужчину.
3. Зак Галифанакис. Актер постоянно представал на экране в виде недалёкого толстячка, но в один прекрасный момент он появился в ток-шоу в преображённом виде: похудевшим, с длинными волосами и бородой. Актёра мало кто узнал.
4. Ким Кардашьян, теледива и предмет вожделения мужчин, по официальной информации использовала для преображения ринопластику. Но подавляющее большинство фанатов уверены, что пластические хирурги приложили руки и к её «пятой точке».
5. Джанет Джексон. Певица, ставшая мамой в 50 лет, набрала вес во время беременности. Однако позднее ей удалось вернуть отличные формы.
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