Якутский фильм «Царь-птица» получил приз Международной федерации кинокритиков

Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI на 40-м Московском международном кинофестивале получил якутский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова . Церемония вручения первых наград ММКФ прошла в четверг в столичном Кинотеатре «Октябрь».

«Фильм-победитель мы выбрали за великолепное использование инструментов символизма в истории. За простой, но очень глубокий стиль подачи истории и за поэтическую изобразительность», — сообщила член жюри ФИПРЕССИ, нидерландский кинокритик Марикке Ньивдорп. Фильм также получил приз по результатам рейтингового регионального голосования Федерации киноклубов России.

Якутский фильм «Царь-птица» рассказывает о 30-х годах XX века, лента участвует в основном конкурсе фестиваля. Это история о том, как дикий орел, который считается священной птицей, залетает в дом к двум людям, хозяева не выгоняют его, а наоборот, начинают подкармливать. На фоне этой ситуации разворачивается целая психологическая история о человеческих отношениях.