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Якутский фильм «Царь-птица» получил приз Международной федерации кинокритиков
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Якутский фильм «Царь-птица» получил приз Международной федерации кинокритиков 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI на 40-м Московском международном кинофестивале получил якутский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. Церемония вручения первых наград ММКФ прошла в четверг в столичном Кинотеатре «Октябрь».
«Фильм-победитель мы выбрали за великолепное использование инструментов символизма в истории. За простой, но очень глубокий стиль подачи истории и за поэтическую изобразительность», — сообщила член жюри ФИПРЕССИ, нидерландский кинокритик Марикке Ньивдорп. Фильм также получил приз по результатам рейтингового регионального голосования Федерации киноклубов России.
Якутский фильм «Царь-птица» рассказывает о 30-х годах XX века, лента участвует в основном конкурсе фестиваля. Это история о том, как дикий орел, который считается священной птицей, залетает в дом к двум людям, хозяева не выгоняют его, а наоборот, начинают подкармливать. На фоне этой ситуации разворачивается целая психологическая история о человеческих отношениях.
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