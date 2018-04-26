Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы

Есть мнение, что голливудские мультфильмы снимаются не только для детей, но и для взрослых. Родители, которые пришли с малышами в кинотеатр, видят в сказочных историях шутки и намёки, которые их наследникам пока непонятны. И иногда найти в мультике «второе дно» куда интереснее, чем следить за сюжетной линией. Пересмотрите ещё раз популярные истории и убедитесь в этом. А сейчас мы расскажем о нескольких посланиях, которые передали нам создатели мультипликационных фильмов.

1. В мультиках частенько появляются персонажи из других историй. Начало этой традиции положил сам Уолт Дисней , поэтому в мультиках студии мы постоянно видим гостей. Например, в сказке про Алладина появляется чудовища из мультфильма «Красавица и Чудовище», а в «Корпорации монстров» можно лицезреть рыбку Немо.

2. Один из самых «пожилых» мульт-героев Микки-Мауса присутствует почти во всех мультиках. Присмотритесь повнимательнее, вы обязательно увидите ту или иную часть мышонка в сказочных киноисториях.

3. Мультфильмы объединяет тайное сообщество «А113». В одном из кадров обязательно попадается номер «А113», это может быть дверь в гостинице, номер автомобиля или маршрут поезда. Секрет прост: в комнате с таким номером обучают специалистов по анимации в Калифорнийском институте искусств.