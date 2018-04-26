Ещё
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы 

Рамблер 35 минут назад
Есть мнение, что голливудские мультфильмы снимаются не только для детей, но и для взрослых. Родители, которые пришли с малышами в кинотеатр, видят в сказочных историях шутки и намёки, которые их наследникам пока непонятны. И иногда найти в мультике «второе дно» куда интереснее, чем следить за сюжетной линией. Пересмотрите ещё раз популярные истории и убедитесь в этом. А сейчас мы расскажем о нескольких посланиях, которые передали нам создатели мультипликационных фильмов.
1. В мультиках частенько появляются персонажи из других историй. Начало этой традиции положил сам Уолт Дисней, поэтому в мультиках студии мы постоянно видим гостей. Например, в сказке про Алладина появляется чудовища из мультфильма «Красавица и Чудовище», а в «Корпорации монстров» можно лицезреть рыбку Немо.
2. Один из самых «пожилых» мульт-героев Микки-Мауса присутствует почти во всех мультиках. Присмотритесь повнимательнее, вы обязательно увидите ту или иную часть мышонка в сказочных киноисториях.
3. Мультфильмы объединяет тайное сообщество «А113». В одном из кадров обязательно попадается номер «А113», это может быть дверь в гостинице, номер автомобиля или маршрут поезда. Секрет прост: в комнате с таким номером обучают специалистов по анимации в Калифорнийском институте искусств.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Что скрывают сотрудники кинотеатров2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение