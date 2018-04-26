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Костюмам из сериала «Рассказ служанки» посвятят выставку
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Костюмам из сериала «Рассказ служанки» посвятят выставку 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В Музее моды и кино SCAD FASH в Атланте, США, 1 мая откроется выставка «Dressing for Dystopia», посвященная костюмам из сериала «Рассказ служанки». Сериал снят по мотивам одноименном романе-антиутопии Маргарет Этвуд, первый сезон вышел в 2017 году и получил несколько премий «Эмми» в разных номинациях. Костюмы, созданные художницей Ан Крабтри, послужили вдохновением для многих дизайнерских коллекций прошлого года. В экспозицию войдут 45 образцов — платья, мантии, головные уборы и аксессуары. Выставка будет открыта до 12 августа.
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