Козловский: женщины обретают свой мощный голос

Заслуженный артист России Данила Козловский рассказал, почему безусловным героем в кино сегодня становится женщина.

"Просто, как я уже говорил, всё стирается. Мы двигаемся вперед, и заскорузлые бытовые представления о том, что женщина должна варить на кухне борщ и следить за домашним очагом, уходят в прошлое. Женщина сегодня становится полноправным, сильным участником всех процессов, которые происходят в мире.

Женщины баллотируются в президенты, становятся премьер-министрами, владеют глобальными корпорациями и миллиардными состояниями. Женщины обретают свой мощный голос. Это очень здорово и жутко интересно.