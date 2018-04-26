Козловский: женщины обретают свой мощный голос 

Заслуженный артист России Данила Козловский рассказал, почему безусловным героем в кино сегодня становится женщина.
"Просто, как я уже говорил, всё стирается. Мы двигаемся вперед, и заскорузлые бытовые представления о том, что женщина должна варить на кухне борщ и следить за домашним очагом, уходят в прошлое. Женщина сегодня становится полноправным, сильным участником всех процессов, которые происходят в мире.
Женщины баллотируются в президенты, становятся премьер-министрами, владеют глобальными корпорациями и миллиардными состояниями. Женщины обретают свой мощный голос. Это очень здорово и жутко интересно.
Не говоря о том, что это сексуально и красиво, когда ты видишь эффектную, властную и сильную женщину. Даже все эти скандалы, которые сейчас происходят на Западе, да и у нас в стране, — отчасти следствие этих процессов", — цитирует его слова газета "Известия".