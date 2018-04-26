Ужасная правда. Как отреагировали ростовчане на фильм «Собибор»

Их ждала верная смерть

До начала сеанса еще полтора часа, а в фойе киноцентра уже заполнили зрители.

Все присутствующие с нетерпением ждали не только саму премьеру фильма «Собибор», основанного на реальных событиях, но и исполнителя главной роли Константина Хабенского . Ведь, не каждый день звезда российского кинематографа посещает донскую столицу.

Кстати, Ростов-на-Дону выбран для премьеры кинокартины не случайно. Отсюда ушёл на фронт, а после войны вернулся и жил до самой смерти офицер Красной армии Александр Печерский . Именно он смог сломать фашистскую машину смерти Собибор, которая функционировала на территории Польши.

Всех, кто попадал туда, ждала верная смерть. Фашисты не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Но Александр Печерский смог сплотить узников-евреев со всей Европы, вдохновить и поднять восстание, а затем вместе с ними бежать из лагеря смерти.

По историческим данным за полтора года с весны 1942 по 15 октября 1943 года этот нацистский конвейер перемолол жизни 250 тысяч евреев со всего мира. Благодаря нашему земляку удалось сбежать 300 заключенным.

Однако при жизни Александр Печерский так и не получил заслуженной славы. После войны он потерял работу в театре музыкальной комедии из-за кампании по борьбе с космополитизмом и ненадолго попал в тюрьму. Пять лет жил на иждивении жены. И только после смерти Сталина смог устроиться на работу на машиностроительный завод «Ростсельмаш» . Умер Александр Аронович в 1990 году и похоронен на Северном кладбище.

Только через 26 лет Александр Печерский был посмертно награжден орденом Мужества.

Константин Хабенский: то, что премьера проходит в Ростове — это правильно и справедливо.

Кино для умеющих сопереживать

Изначально Константин Хабенский должен был сыграть Александра Печерского. Но поработав с актером, продюсеры решили, что он должен возглавить съемочный процесс. Он как никто другой лучше видит каким должен быть фильм.

«Константин предложил рассказать не только историю восстания, но и историю человеческих судеб. И он настолько подробно и глубоко погрузился в материал, у него было очень интересное видение, взгляд на сценарий, сюжетные линии, что мы не смогли устоять и решили предложить ему попробовать себя в качестве режиссера на этом проекте. Он раз отказал, два отказал. С третьего раза нам удалось его уговорить», — рассказывает продюсер фильма Эльмира Айнулова.

«Наверное, пришёл какой-то свой особый физический и жизненный возраст для того, чтобы выдохнуть, выплеснуть всё, поэтому и согласился стать режиссером», — продолжает Константин.

Чтобы воссоздать подлинную историю, авторы фильма консультировались с представителями Фонда Александра Печерского, с автором двух книг о Собиборе Юлием Макаровым, и, конечно, с потомками самого героя, с его дочерью Элеонорой Гриневич и внучкой Натальей Ладыченко. Кстати, забегая вперед, скажем: Константин поделился, что очень был рад встретиться с родственниками Александр Печерского в Ростове. И старался их поддержать в ответственный день, когда в честь их отца и дедушки, в родном городе был открыт первый памятник.

Так же новоиспечённый режиссер рассказал о некоторых моментах съемочного процесса. К примеру, что на площадке постоянно звучала немецкая музыка, для того, чтобы актёры, придя на работу, потихоньку погружались в то страшное время.

«Наше кино рассчитано на зрителя, который умеет чувствовать, умеет сопереживать и не боится проявления своих эмоций. Это очень важно, — отмечает Константин Хабенский.

Что же могло произойти с людьми, которые сделали такой фантастический импровизационный импульсный бросок из смерти в сторону жизни? Я знаю только эмоциональный ответ. Я попытался его выразить в фильме чувствами: ужас, страх, бессилие, любовь, — весь комок эмоций, который и дал толчок к восстанию».

Международный состав

Побег из концлагеря был международным, таким же получился фильм. Герои говорят на русском, немецком, польском, голландском языках, идише. Кстати, с последним, были сложности.

«Использовался идиш— мертвый язык. Актерам приходилось его учить, работать с переводчиками, педагогами, репетиторами. Мы пытались достичь максимальной правды», — Эльмира Айнулова.

Не сдерживали эмоций

Посмотреть фильм о легендарном земляке пришли более тысячи ростовчан. Во время сеанса во всех восьми залах царила гробовая тишина, многие от просмотра кинокартины не могли сдержать слёз.

«Такое ощущение будто я была вместе с героями фильма, так же боялась, так же рыдала от несправедливости и жестокости этого мира. На душе очень тяжело», — делится жительница Ростова Галина Цыганкова

«Такой фильм заставляет многое переосмыслить, посмотреть на вещи другими глазами. Я считаю, что его нужно показывать молодежи», — говорит зритель Александр Барановский

«Это кино без попкорна, очень эмоционально тяжелая история, во время которой забываешь о настоящем. Полностью погружаешься в те страшные времена. И от осознания того, что так и было на самом деле, каким зверским злодеяниям подвергался целый народ — становится еще страшнее», — делится зритель Роман Алексеев

«Смотрится на одном дыхании, история не дает тебе расслабиться ни на минуту. А игра актеров просто потрясающая! Каждый выложился на все 100 процентов. К сожалению, я до этого даже не знала, какой героизм проявил наш земляк», — вторит ростовчанка Юлия Иванова

Кстати мировая премьера состоялась в Польше, где и был расположен Собибор. Поляки сравнивают «Собибор» со «Списком Шиндлера».

Погрузиться в атмосферу лагеря смерти можно будет с 3 мая. В этот день прокат стартует по всей России. Кроме того, запланированы показы в Германии, Австрии, Японии. А 9 мая состоится отдельная акция, по всему миру одновременно покажут фрагменты «Собибора», как посыл о том, что нам всем нужно найти силы, чтобы такие истории больше не повторялись.