Все о вкусах российских кинозрителей

Советская классика или современное голливудское кино? Российский зритель до сих пор выбирает старые, известные наизусть картины. По результатам опросов, отечественные киноманы больше всего любят «Иронию судьбы» и «Карнавальную ночь». Могут ли когда-нибудь поменяться вкусы россиян? Выясним в рубрике «Культрасследование».

Кроме того, мы узнаем, что общего у российского артиста Алексея Баталова и британского актера Бенедикта Камбербэтча , покажем пять самых дорогих рукописей, спросим у прохожих, что нарисовал Пикассо на картине «Экспертиза», и расскажем захватывающую историю южнокорейской актрисы Чой Юн Хи, которая восемь лет провела в «творческом плену».

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