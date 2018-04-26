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Все о вкусах российских кинозрителей
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Все о вкусах российских кинозрителей 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Советская классика или современное голливудское кино? Российский зритель до сих пор выбирает старые, известные наизусть картины. По результатам опросов, отечественные киноманы больше всего любят «Иронию судьбы» и «Карнавальную ночь». Могут ли когда-нибудь поменяться вкусы россиян? Выясним в рубрике «Культрасследование».
Кроме того, мы узнаем, что общего у российского артиста Алексея Баталова и британского актера Бенедикта Камбербэтча, покажем пять самых дорогих рукописей, спросим у прохожих, что нарисовал Пикассо на картине «Экспертиза», и расскажем захватывающую историю южнокорейской актрисы Чой Юн Хи, которая восемь лет провела в «творческом плену».
Не пропустите программу «Культ//Туризм» 29 апреля в 7:40 на телеканале «МИР».
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