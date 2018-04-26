«Царь-птица» и «Гнев» стали триумфаторами Московского кинофестиваля

Юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль подвел свои первые итоги.

Закрытие ММКФ пройдет вечером 26 апреля в кинотеатре «Октябрь» показом фильма «Идентификация». Однако уже есть первые призеры. Из присланного в редакцию KM.RU пресс-релища видно, что больше всего наград получили фильмы «Царь-птица» и «Гнев».

Приз жюри ФИПРЕССИ — «Царь-птица», Россия, режиссер Эдуард Новиков В жюри ФИПРЕССИ 40-го МММКФ входили: Альберт Габай (Израиль, председатель жюри), Марикке Ньиворд (Нидерланды), Паоло Гарсия Конде (Испания), Драган Юрак (Хорватия), Максим Казючиц (Россия).

Приз жюри NETPAC — «Китайские Ван Гоги», Китай/Нидерланды, режиссеры Юй Хайбо, Юй Тяньци Кики В жюри NETPAC 40-го МММКФ входили: председатель Асока Хандагама (Шри-Ланка), Сэм Хо (Китай), Кира Коваленко (Россия).

Приз жюри российской кинокритики — «Стойкость», Узбекистан, режиссер Рашид Маликов Диплом жюри российской кинокритики с формулировкой «За соответствие художественного решения актуальным проблемам современности» — «С пеной у рта», Латвия/Литва/Польша, режиссер Янис Нордс.

Приз международного жюри Федерации киноклубов «Колючий взгляд» и диплом Федерации киноклубов России «За лаконичность и графическую изысканность в воплощении социальной драмы» — «Гнев», Португалия/Франция/Бразилия, режиссер Сержиу Трефо.

Специальное упоминание жюри Федерации киноклубов России с формулировкой «За проникновенное отражение эха далекой войны в реальной судьбе человека» — «Стойкость», Узбекистан, режиссер Рашид Маликов.

Диплом Федерации киноклубов России по результатам рейтингового голосования — «Царь-птица», Россия, режиссер Эдуард Новиков.

Диплом жюри Российских программ 40-го ММКФ с формулировкой «За высокие художественные достоинства и достоверность в изображении эпохи» — «Довлатов», Россия/Польша/Сербия, режиссер Алексей Герман-младший.

Приз зрительских симпатий — «12-й человек», Норвегия, режиссер Харальд Цварт.

Приз зрительских симпатий в программе «Российское кино: перспективы» — «Дерево», режиссер Хава Мухиева.

Приз еженедельника «Коммерсантъ Weekend» — «Гнев», Португалия/Франция/Бразилия, режиссер Сержиу Трефо.

Приз зрительских симпатий от официального онлайн-кинотеатра фестиваля IVI — «Ню», Россия, режиссер Ян Гэ.

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